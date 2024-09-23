¡ÖSUNTORY¾­´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2024¡×¤Ï9·î23Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾­´ý²ñ´Û¤Ç¸áÁ°11»þ¤«¤éÅìµþÍ½ÁªC¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÃíÌÜ¤ÎÅìµþÍ½ÁªC¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë ËÜ´ýÀï¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÁÏÀß¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿3¿Í¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¼Ô3¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Åì·³¡¦À¾·³³Æ6Ì¾¤Î´ý»Î¤¬·è¾¡Àï¤òÀï¤¦½à¸ø¼°Àï¤À¡£º£´ü¤ÎÅìÆüËÜÃÏ¶è¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Çº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê36¡Ë¤È±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¡¢º£´üÇ°´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í