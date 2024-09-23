3´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ëÀ¤Âå¤Ç´û¤Ë7ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤ÎÊ¿°ÂS¤âÆâ¤Çµç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇÎÏÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃÏÎÏ¾å°Ì¤âÌÀ¤é¤«¤ÇÝµÊ°¤òÄ¥¤é¤¹¡£½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍ­ÎÏÇÏ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢£9/28(ÅÚ)¥·¥ê¥¦¥¹S(3ºÐ¾å¡¦GIII¡¦Ãæµþ¥Àー¥È1900m) ¶áÁö¤Ï¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎÊ¿°ÂS¤Ê¤É¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¤ò·ç¤¯¥ì&