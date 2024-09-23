9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å8¡§00¡Ë¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ªº´µ×´ÖÂç²ð¡¢Å·ÄÅÈÓÂçÏº¤È¡Öµã¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¡×¸ì¤ê¹ç¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤¬¼«¿È¤Î¶á¶·¤òÏÃ¤¹¤Û¤«¡¢º´µ×´Ö¤Î¹¥¤­¤Ê¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤È¡Ö¥²¡¼¥à¡×¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ê°ìÌÌ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¶¦Í­¤·