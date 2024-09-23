2024Ç¯9·î¡¢¿·¤¿¤Ê¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡ÖEITHER¡õ¡Ê¥¤¡¼¥¶¡¼¥¢¥ó¥É¡Ë¡×¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¡ªÆü´ÚÆ±»þ¤Ç9·î13Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦GISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©º£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖEITHER¡õ¡×¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª