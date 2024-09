櫻坂46の10枚目シングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)の最新アーティスト写真が23日、解禁された。新ビジュアルでは、シングル2作連続でセンターを務める山下瞳月(やました・しづき=19)が頂上に立っている。MVのYouTubeプレミア公開のページもオープンし、9月25日に公開となる。表題曲「I want tomorrow to come」が同日午前0時からストリーミング&ダウンロード先行配信されることも決定した。