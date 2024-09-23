»Ë¾å½é¤Î50¡Ý50Ã£À®¸å¤â¡¢µ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤·Â³¤±¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£22Æü¤âÅðÎÝ¤ò1¤Ä·è¤á¤Æ¡Ö52¡Ý53¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ïµ­Ï¿¹¹¿·¤Î¤¿¤Ó¤ËÊ¨¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Çµ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢ÀìÌç²È¤¬½Ð¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡©¡Ú¥Ð¥ó¥­¥·¥ã!¡Û ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡£¥Ð¥ó¥­¥·¥ã ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÃå¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤è¤êÎÃ¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Þ¤º¡¢¥Ð¥ó¥­¥·¥ã¡ª¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥Ð¥ó¥­¥·¥ã ¡Ö¤¢¤ì¤Ç¤¹¡¢Âç