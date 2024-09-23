¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢´Ú¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊKorea Open 2024¡Ë¤Ï22Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè3¥·¡¼¥É¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¡¼¥¹¡¦¥Ï¥À¡¼¥É¡¦¥Þ¥¤¥¢¡ÊBeatriz Haddad Maia¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬1-6¡¢6-4¡¢6-1¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥À¥ê¥¢¡¦¥«¥µ¥­¥Ê¡ÊDaria Kasatkina¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°17°Ì¤Î¥Ï¥À¡¼¥É¡¦¥Þ¥¤¥¢¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤ò30Ê¬¼å¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢µÕÅ¾¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±13°Ì¤Î¥«¥µ¥­¥Ê¤Ïº£µ¨5ÅÙÌÜ