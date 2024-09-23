¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¢Á´°÷¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡ME:I¡¢½é¤Î¡È¥í¥Ã¥­¥ó¡É¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã