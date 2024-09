【モデルプレス=2024/09/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)が、9月22日、茨城・国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に初出演した。【写真】ME:I、全員の幼少期ショット公開◆ME:I、初の“ロッキン”ひたちなかで堂々パフォーマンス25周年を迎え、5年ぶりにひたちなかでの開催となっ