【モデルプレス=2024/09/23】櫻坂46が、10月23日に発売する10枚目シングル「I want tomorrow to come」より、新ビジュアルを解禁された。併せて、同楽曲の先行配信とMusic Videoの公開も決定した。【写真】櫻坂46、美脚披露の輝かしいジャケ写◆櫻坂46、10thシングル「I want tomorrow to come」新ビジュアルセンターを務める三期生・山下瞳月が頂上に出で立ち、グループの次なる未来に向かう眼差しが印象的な新ビジュアル。Music