¢¡Âè£µ£¸²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£¹·î£²£¹Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë°ìºòÇ¯¤Î£²ÃåÇÏ¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¼»³²í»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥¤¥ë¥Ï¥ô¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ë¤Ï¡¢Èá´ê¤Ø¥Ô¥¿¥ê¤È¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Î»²Àï¤Ç°ìºòÇ¯¤Ï£²Ãå¡¢ºòÇ¯¤Ï£¶Ãå¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ°¾¥Àï¤Ë¥­¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤ò¶´¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÄ¾¹Ô¤Ç¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤¿¡£»¥ËÚ¤Ï³«ºÅ¤¬¿Ê¤ßÇÏ¾ì¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¾¡¤Ã¤¿Á°Áö¤Îµþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ã¤ÎÈè¤ì¤¬È´