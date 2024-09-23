Uditha JayasingheSudipto Ganguly[¥³¥í¥ó¥Ü £²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £²£±Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ï¡¢±ø¿¦ËÐÌÇ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤ò·Ç¤²¤ëÌîÅÞ¡¦¿ÍÌ±²òÊüÀïÀþ¡Ê£Ê£Ö£Ð¡Ë¤Î¥Ç¥£¥µ¥Ê¥ä¥«ÅÞ¼ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£³«É¼¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Ç¥£¥µ¥Ê¥ä¥«»á¤Ï¸½¿¦¤Î¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¥·¥ó¥ÏÂçÅýÎÎ¤ÈÌîÅÞ¡¦Åý°ì¿ÍÌ±ÀïÀþ¡Ê£Ó£Ê£Â¡Ë¤Î¥×¥ì¥Þ¥À¡¼¥µÅÞ¼ó¤ò½ª»Ï¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥µ¥Ê¥ä¥«»á¤Ï£²²óÌÜ¤Î½¸·×¤Ç¾¡Íø¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì