¥ª¥»¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FW¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï22Æü¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè5Àá¤Ç¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦¤Ï64Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤Ï18Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢65Ê¬¤È71Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â72Ê¬¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êGK¤ÈDF¤Î´ó¤»¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ¬