¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¤¥é¥óÅìÉô¤ÎÆî¥Û¥é¥µ¥ó¡ÊSouth Khorasan¡Ë½£¥¿¥Ð¥¹¡ÊTabas¡Ë¤Ë¤¢¤ëÃº¹Û¤Ç21Æü¡¢¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â51¿Í¤¬»àË´¡¢20¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥¤¥é¥óÄÌ¿®¤¬22Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£IRNA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï21Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡£¹ñÆâ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬½êÍ­¤¹¤ëÃº¹Û¤Î2¶è²è¤Ç¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤¿¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÌó70¿Í¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥¢¥ê¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤¡ÊAli Khamenei¡Ë»Õ¤Ï¡¢»àË´¤·