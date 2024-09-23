¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä65¼þÇ¯¤ÎŽ¢#¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¤â¥Ù¥Óー¥¹¥¿ーŽ£Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢&¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢NEW ERA(¥Ë¥åー¥¨¥é)Ž£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2024Ç¯9·î26Æü(ÌÚ)¤è¤êNEW ERA STOREÁ´Å¹¤ª¤è¤Ó¥Ë¥åー¥¨¥é¸ø¼°¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Óー¥¹¥¿ー¤é¤·¤¤¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ NEW ERA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì ¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢&¥¢¥Ñ¥ì