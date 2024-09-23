¤æ¤¦¤Ù¡Ê22Æü¡Ë¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë»ö¶È½ê¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¯¥íー¥êー7Âæ¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä½Ð»ÔÃÛ¹ÁÄ®2ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë´í¸±ÊªÍ¢Á÷¤ò¼è¤ê°·¤¦»ö¶È½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¡Ê22Æü¡Ë¸á¸å9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤¬¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ³°¤ò¸«¤¿¤é¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢35Ê¬¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ò±¿¤Ö¥¿¥ó¥¯¥íー¥êー7