¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶áÅÄ½ÕÉ×¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÄ«¤Î¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBAD MORNING! CLUB vol.3¡Ù¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥­¥ç¥ó¥­¥ç¥ó¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ ¥Óー¥ë¤ò³Ú¤·¤à¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó »²²Ã¼ÔÁ´°÷¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë ²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®¤Î¡ÖLOFT9 Shibuya¡×¤Ë¤ÏÆüÍËÆü¤ÎÄ«8»þÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó300¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸·ë