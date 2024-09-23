³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¥ì¥¹¥È¥é¥ó VAMPIRE CAFE(¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ ¥«¥Õ¥§)¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯10·î1Æü(²Ð)¡Á11·î4Æü(¿¶µÙ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖµÛ·ìµ´Ã£¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥É¥é¥­¥å¥é¾ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡½¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÛ·ìµ´Ã£¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥Õ゚¥é¥ó¥È゙¥é¥­¥å¥é¾ë¤Î¥Õ゙¥é¥Ã¥Æ゙¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¡¼¥¹¡Ú¼Ì¿¿