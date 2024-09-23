¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û24F1Âè18Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¡ÊSingapore Grand Prix 2024¡Ë¤Ï22Æü¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡ÊMcLaren¡Ë¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡ÊLando Norris¡Ë¤¬°µ¾¡¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡ÊRed Bull¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡ÊMax Verstappen¡Ë¤Ë20ÉÃ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¥Î¥ê¥¹¤Ï½ªÈ×¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬ËàÌ×¤¹¤ëÃæ¤Ç¶¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ÎÊÉ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÂ»½ý¤ÏÌÈ¤ì