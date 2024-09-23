¡ü¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º3¡Ý4¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡û¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î22Æü¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥º¡ä¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬ÅìÃÏ¶è2°Ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É·÷Æâ1ÈÖ¼ê¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë2Ï¢¾¡¡£º£µ¨82¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢2016Ç¯°ÊÍè¤Î¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï2²óÉ½¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥È¡¼¥±¥ë¥½¥ó¤Î9¹æ¥½¥í¤Ê¤É2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Â³¤¯3²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î16¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹­¤²¤¿¡£5²óÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«