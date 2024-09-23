23Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÌîÅÞ¶¨ÎÏ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤Ï¡Ö³ÆÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÅÄ¸µÁíÍý¡Ö²æ¡¹¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¤òÁ´°÷ÅöÁª¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÂçÌ¿Âê¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐÏÃ¤ò³ÆÌîÅÞ¤È¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤Ç¤­¤ë¤È¤³¤í¤ÏÉ¬¤ºÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡×»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤Ï¡Ö