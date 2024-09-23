¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡á£±£±Æü/Leon Neal/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢Ä¹µ÷Î¥Ê¼´ï¤ò¥í¥·¥¢ÎÎ±üÃÏ¤ÎÉ¸Åª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¾µÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¾¡Íø·×²è¡×¤Î°ìÉô¤À¤È¤·¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½µÆâ¤ËÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆ±