9²ó¤Î53¹æ¥½¥í¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ114.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.6¥­¥í¡Ë¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼5 ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë53¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ114.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.6¥­¥í¡Ë¤Ç±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤­»É¤¹¶¯ÎõÃÆ¤Ë¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ­¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥­¥ã¥¹¥È·×Â¬²¼¡Ê2015Ç¯°Ê¹ß¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë