Æü¤´¤í¤ÎÉ×¤Î¹ÔÆ°¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ëºÊ¡¦¥­¥ê¥³¤È¡¢ÉÔµ¡·ù¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëºÊ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ëÉ×¡¦¤Æ¤Ä¤ª¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ëÉ×ÉØ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¥­¥ê¥³¤È¤Æ¤Ä¤ª¡£º£ÅÙ¤³¤½¸ÀÍÕ¤ò¹Ó¤é¤²¤º¤Ë¡¢¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¡¢Êâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«