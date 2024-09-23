¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü2ÆÃÊÌÊÔ ÃËº×¤êSP¡Ù(22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º¸¤«¤é¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢Ã«Àî¹Ò¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡á¥«¥ó¥Æ¥ìÄó¶¡¡û¢£ËþÅç¿¿Ç·²ð¡ß¿¼ß·Ã¤ºÈ¡ßÃ«Àî¹Ò¤ÎÃË¥°¡¼¥¿¥ó¿¼ß·¤Ï¡¢MC¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ã«Àî¹Ò¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡ß¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ßÇÐÍ¥¤Î°Û¶È¼ï3¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¥°¡¼¥¿¥ó¤Ç¡¢ÁÇ´é¤¬´ÝÍç¤Ë¡£¥ª¥ê¥ó