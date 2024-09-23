Îò»ËÅª¤Ê¥¨¥ß¡¼¾Þ18´§¡ØSHOGUN ¾­·³¡Ù¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡ÖÊÆ¹ñ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÍ³½ï¤¢¤ë¥¨¥ß¡¼¾Þ¡¢¤½¤ÎÂè76²ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¿ÅÄ¹­Ç·¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØSHOGUN ¾­·³¡Ù¤¬ËÜÇ¯ÅÙºÇÂ¿¤Î25¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬7·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ø¾Þ¼°¤¬9·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î18´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤Î18´§¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤Îò»ËÅª°Î¶È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜÍ³Íè¤Î¼ñ¤­¤¬¶¯¤¤ºîÉÊ¤¬Ã£À®¤·¤¿