¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¥ª¥Ï¥¤¥ª½£TPC¥ê¥Ð¡¼¥Ù¥ó¥É¡á6705¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë19°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê23¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£WOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ºûÀ¸¤Ï¡Ö1ÂÇ1ÂÇ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ