1ÅÀÄÉ¤¦9²óÆ±ÅÀÃÆ¢ª¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î53¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂ³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î19¹æ¤Ç6-5¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ïº£¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£4-5¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿Âç