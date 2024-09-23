Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍ­µª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥­¥ì¥¤¤À¤Ê¡ª¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Kis-My-Ft2Æ£¥öÃ«¤ÈÆâÅÄ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ£¥öÃ«¤Ï2021Ç¯¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡×¤ÇÆâÅÄ¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼þ¤ê¤â¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡ØÆâÅÄ¤µ¤ó´ñÎï¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë