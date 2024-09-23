µÈ²¬Î¤ÈÁ ³èÆ°¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë²»³Ú¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡Ö»ä¤Î¥â¥Á¥Ù¶Ê¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¿ONE¡Ù¡Ê£¹·î20ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ËÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ù¤Îµ¯¸»¤ËÇ÷¤ë»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È½ÉÅ¨¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¤È¥á¥¬¥È¥í¥ó¤ÎÍ§¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ²¬¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥¿-1¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥óºÎ·¡¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ