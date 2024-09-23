¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü2ÆÃÊÌÊÔ ÃËº×¤êSP¡Ù¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æº£Ìë9·î23Æü22»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£MC¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬Snow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Ã«Àî¹Ò¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¡¢SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÃË¤À¤±¤Î¥°¡¼¥¿¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·¡¼¡õÈ¬ÅèÃÒ¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÈºÇ¶¯ÍÛ¥­¥ã¡É¥°¡¼¥¿¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«Àî¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´Ñ