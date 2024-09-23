¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºÇÂç¼ê¡¦¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï»ö¶È´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë2023¡Á2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î3¤«Ç¯ÊÑ³×¥×¥é¥ó¡ÖChange2025¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½ÅÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö³¤³°»ö¶È¡×¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤«¤é¤Î¶¡µë³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸½ÃÏÀ½Â¤¤·¤¿¡ÖJagabee¡×¤ÎÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò2024Ç¯5·î²¼½Ü¤è¤ê³«»Ï¡£