¥É¥ê¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÇº¤ß²ò·è¥µ¥¤¥È¡ÖURUHOME¡Ê¥¦¥ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Å»ö¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡¢7·î16¡Á22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½÷À­252¿Í¤ÈÃËÀ­250¿Í¡¢·×502¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¤Î³ä¹ç¤Ï20Âå¤¬71¿Í¡¢30Âå¤¬156¿Í¡¢40Âå¤¬161¿Í¡¢50Âå¤¬87¿Í¡¢60Âå¤¬2