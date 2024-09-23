»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡¢ºòÆü¤Î½ªÅÅ¸å¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸ü¶¹±Ø－¿·²¼´Ø±Ø´Ö¤Î²ÍÀþÄ¥ÂØ¤¨¹©»ö¤Ç¤Îºî¶È¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢²¬»³±Ø－¾®ÁÒ±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¡¢Áá¤¯¤È¤â£¹»þ°Ê¹ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£23Æü(·î)¸áÁ°8:15¸½ºß