±Ñ²ñÏÃ¤Î»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûwish ¤È hope ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ö"wish" ¤È "hope" ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ&#128557;"I wish you passed the exam." ¤À¤ÈŽ¢·¯¤Î¹ç³Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¤è(¤Þ¤¢ÌµÍý¤À¤í¤¦¤±¤É)Ž£¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ùÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦... "I hope you pass the exam." ¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È±þ±ç¤·¤Æ¤ëÉ½¸½¡£»î¸³¤¬¤¢¤ëÍ§Ã£¤Ë¤Ï hope »È¤Ã¤Æ¤³¤¦¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï±Ñ²ñÏÃ¥¹