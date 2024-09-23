1980Ç¯Âå¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¤ÎÄ¹Í¿Àé¼ï¤È¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡£ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿°­Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£Ä¹Í¿¤Ï¤½¤Î¥À¥ó¥×¤ÈÆ±´ü¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÎôÅùÀ¸¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¦¿ÆÍ§Æ±»Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥À¥ó¥×¤¬¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¶Ë°­Æ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Å¨Ì£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£