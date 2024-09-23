2024Ç¯7·î¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¡ÊÃæ¡Ë¤¬¡¢ÂæÏÑÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·³»ö±é½¬¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·À¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¤Ë¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡¦2024 Bloomberg Finance LP¡Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤¬Ìó1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼ã¤µ¡¢½÷À­¡¢Í­¿§¿Í¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉð´ï¤Ë»Ù»ýÎ¨¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¼ã´³¾å²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÊÝ¼é·Ï¤Î¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù»æ¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×