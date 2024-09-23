ÂáÊáÄ¾¸å¤Î½÷¤Î»Ñ¤òËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸îÁ÷¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢Á°Êý¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÆ¬ÄºÉô¤À¤±¡£´é¤¬¼Ì¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¾×·â¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï£¹·î16ÆüÌë£·»þÁ°¤À¡£¡Ö½÷À­¤ÎÀ¼¤Ç¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÃËÀ­¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÃæÌî±Ø¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¶á¤¯¤ÎÃÏ¾å37³¬·ú¤Æ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉÂâ°÷¤¬ÄÌÊó¤Î¤¢¤Ã¤¿Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢20Âå¤È»×¤ï¤ì