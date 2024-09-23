¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ­»ö¤Ç¸«¤ë¡Û ¢£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊSnow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ë¡¢¡Ö²þ¤á¤ÆÂç¹¥¤­¤ÊÈ¬Åè¤µ¤ó¤ÈËþÅç¤µ¤ó¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊSixTONES¡¦¥¸¥§¥·ー¡Ë Snow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÈSixTONES¡¦¥¸¥§¥·ー¤¬¡Ø¥°ー¥¿¥ó¥Ìー¥Ü2 ÆÃÊÌÊÔ ÃËº×¤êSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡Ø¥°ー