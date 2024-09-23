·ÐºÑ´íµ¡¤«¤é¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤Î¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤ëÌîÅÞ¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅöÁª¤·¤¿¥Ç¥£¥µ¥Ê¥ä¥«ÅÞ¼ó21Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¥·¥ó¥ÏÂçÅýÎÎ¤¬2Ç¯Á°¤Î·ÐºÑ´íµ¡°Ê¹ß¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÀ§Èó¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¥·¥ó¥Ï»á¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÌîÅÞ¡Ö¿ÍÌ±²òÊüÀï