白人至上主義を掲げ、政府高官や活動家などを暗殺対象としてリスト化していたアメリカ人2名が逮捕・起訴されました。容疑者はチャットサービス「Telegram」のチャンネルを管理・運営し、テロを企てていたとされています。Office of Public Affairs | Leaders of Transnational Terrorist Group Charged with Soliciting Hate Crimes, Soliciting the Murder of Federal Officials, and Conspiring to Provide Material Support to