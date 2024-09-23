¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥°¤ËÃ»¤¤¥Ò¥â¤òÄÌ¤¹ºÝ¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯½Ñ¤¬X¡ÊTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÀ¸³è¤ÎÎ¢µ»¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥È¤Á¤ã¤ó¼çÉØÎò35Ç¯¤Î¸ÅÃå²°¤ª¤«¤ß¡Ê@froufrou24¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ò¥â¤¬Ã»¤¹¤®¤Æ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¡Á¤Ã¤Æ»þ¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤³¤ì¤ÏËâË¡¤«¡© ¼êÉÊ¤«¡© ¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÌ¤»¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ï¡¢452.8Ëü