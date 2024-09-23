¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ï²¿¿Í¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¿Í¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÖÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥È¤ÎÇ¾¤Ï¡¢1000¿Í¤Î¿Í¤Î´é¤òµ­²±¤Ç¤­¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥É¥¢¥Þ¥ó¤Ï3000¿Í°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó30±©¤Î¡ÈÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦´é¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ³Ð¤¨¡¢¶èÊÌ¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¼Â¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»ô°é°÷¤ÎÊý¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª