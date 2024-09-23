9·î22Æü¡¢¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¡¦¥ª¡¼¥¿¥à¥Æ¥£¥¢¥é¡ÊM1¡¦3ºÐ¡¦ÌÆ¡¦¥À1900m¡Ë¤Ï¡¢µÈ¸¶´²¿Íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ê¥±¥¢¥Þ¥í¥ó¡ÊÌÆ3¡¦´ä¼ê¡¦¿û¸¶·®¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£5ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¥×¡¼¥ó¡ÊÌÆ3¡¦´ä¼ê¡¦»°ÌîµÜÄÌ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥â¥ê¥ê¡¼¥¬¥ë¡ÊÌÆ3¡¦´ä¼ê¡¦À¥¸Í¹¬°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:00.7¡ÊÉÔÎÉ¡Ë¡£1Ãå¥ê¥±¥¢¥Þ¥í¥óµÈ¸¶´²¿Íµ³¼ê¡Ö½øÈ×¤Ï¡ÊÂ¼¾å¡ËÇ¦¤µ¤ó¤ÎÇÏ¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î