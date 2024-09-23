9·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï381É¼ÅªÃæ¡¢120Ëü4720±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡ÊG2¡¦¼Ç2200m¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¡Ú¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡Û¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡Ä¥ë¥á¡¼¥ë¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤­¤¬ßÚÎö384É¼ÅªÃæ1¥ì¡¼¥¹ÌÜÃæ»³9RÌÚ¹¹ÄÅÆÃÊÌ¥­¡¼¥×¥«¥ë¥àÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤2¥ì¡¼¥¹ÌÜÃæµþ10R»ÖËà¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¥ß¥ë¥È¥¯¥ì¥¤¥â¡¼Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤3¥ì¡¼¥¹ÌÜÃæ»³10RÆâË¼¥¹¥Æ