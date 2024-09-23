·Ý¿Í¤Î¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÉã¤ÈÆ±µï¤·¡¢Ä¶¡¦¸ÄÀ­Åª¤Ê3¿Í¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È 2Ç¯ÌÜ¡Ù¡£¡Ö¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î²ð¸î¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ëÊì¤«¤é¤Î°¦¾ð¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ð¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸·×²è¤Ê¤É¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£²ð¸î2Ç¯ÌÜ¤Ï¿Þ¡¹¤·¤µ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡½¡½45ºÐ¤«¤é¤´²ÈÂ²¤È¤ÎºÆÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¡£º£ºî¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Æ±µïÀ¸³è2Ç¯ÌÜ¤ÎÆü¡¹¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ