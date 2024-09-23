Á°ÊÔµ­»ö¡Ò²ð¸î¤ÏÀâÆÀ¤è¤ê¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¡ª ¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ã£¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¿´ÆÀ¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï584Ëü2000¿Í¡Ê¹âÎð¼Ô¤ÎÌó15¡ó¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï³¹Ãæ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©Ãø¼Ô¤ÎË­ÉÙ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¸ÀÍÕ¤«¤±¡Ù¤«¤é¡¢Ìò¤ËÎ©¤ÄÃÎ·Ã¤ò