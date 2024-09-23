¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡¢ºâÌ³¾Ê½Ð¿È¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¡£ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿ÁíºÛ¸õÊä¤ÏÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©±ÊÅÄÄ®¼èºàÎò35Ç¯¡£Â¿¤¯¤Î¼óÁê¤ÎÈÖµ­¼Ô¤âÌ³¤á¤¿¡¢»º·Ð¿·Ê¹¾åÀÊÏÀÀâ°Ñ°÷¡¦´¥Àµ¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö°­¿Í¡×¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿À¯¼£É¾ÏÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î´ßÅÄ¼óÁêÂà¿Ø¤Ë¤è¤êÍÉ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢Í­ÎÏ¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ë¡£¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢´¥Àµ¿Í¡ØÀ¯¼£²È¤Ï°­ÅÞ¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©