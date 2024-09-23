´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï9·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥Ä¥¢¡¼¡Ê3Éô¡ËÂè14Àï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£2020Ç¯7·î¤ËKLPGAÆþ²ñ¸å¡¢Ìó4Ç¯2¥«·î¤Ë¤·¤ÆKLPGA¼ç´É¤Î¸ø¼°Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï9ºÐ¤Îº¢¡¢Êü²Ý¸å¤Î²Ý³°³èÆ°¤Ç½é¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ËÀÜ¤·¤¿¸å¡¢Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÎÅß¤«¤é¥´¥ë¥Õ¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥×¥í¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2