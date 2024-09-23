¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡á¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡ÊUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2ÀéÃ¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»°²ó¤Ë¤³¤Î»î¹ç6¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÅþÃ£¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤Ï¥Ê¥·