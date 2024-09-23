Åê³«É¼¤¬4Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÁíºÛ¤ËÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Àè·î¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬ANN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ANN¤Ï21Æü¡¢22Æü¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬ÎÉ¤¤¤«Ê¹¤¯¤È¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤¬Àè·î¤è¤ê4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ31¡ó¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Ã¤Æ20¡ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ15¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¾åÀîÍÛ»Ò»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬5¡ó¤ÇÂ³¤­¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÌ¾»ú